Voormalige Rode Duivel deelt opvallende anekdote over Vincent Kompany

Vincent Kompany heeft indruk gemaakt op iedereen die ooit zijn kleedkamer heeft gedeeld. Of het nu als trainer was of tijdens zijn carrière als speler.

Vincent Kompany heeft niet gewacht tot hij een bekende coach werd om tegen zijn teamgenoten te zeggen wat nodig was. Lang voordat hij aan de andere kant van de lijn stond, was Vince the Prince al een coach op het veld.

Dedryck Boyata kan hierover getuigen: hij speelt namelijk op dezelfde positie als Kompany en kent hem goed, of het nu aan het begin van zijn carrière bij Manchester City was of bij de Rode Duivels. Een opmerkelijke anekdote komt bij hem op over die gedeelde momenten in de nationale ploeg.

"Het was tijdens het WK, hij was geblesseerd (Boyata speelde de drie poulewedstrijden terwijl Kompany herstelde voor de knock-outfase). Het was na de tweede wedstrijd tegen Tunesië. We zaten in het vliegtuig met iedereen en hij riep me", begint hij in Footb'All Time.

"Hij haalde zijn laptop tevoorschijn, en ik vroeg me af wat hij aan het doen was. Hij zei dat hij me iets wilde laten zien. Er zijn drie situaties waarin ik de bal van Thibaut Courtois kreeg terwijl ik alleen was. We speelden anders dan hoe ik in de club speelde, met een verdediging van drie, ik was er nog niet aan gewend. Vincent liet me alles zien en vertelde me wat hij wilde dat ik anders zou doen", vervolgt Boyata.

"Hij vertelde me om de bal te houden, naar voren te gaan, te wachten tot de aanvaller me onder druk zette om dan door te schuiven en zo een driehoek te creëren om numeriek voordeel te hebben. Alles wat hij me liet zien, zag ik niet eerder", besluit Boyata, de laatste die verrast was om te zien dat Kompany zo snel als trainer verderging in zijn carrière.