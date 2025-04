🎥 Youri Tielemans verdiende het waarschijnlijk meer: Ousmane Dembélé komt met heel opmerkelijke reactie nadat hij tot 'Man of the Match' wordt verkozen

Ousmane Dembélé werd dinsdag verkozen tot Man of the Match tijdens Aston Villa-PSG. Toch heel opvallend, gezien de 3-2 nederlaag en het niveau dat enkele Aston Villa-spelers haalden. Blij was de Fransman er zelf ook niet mee.

Wie verdiende de titel van Man of the Match? De meeste analisten zijn het erover eens dat het ofwel Marcus Rashford of Youri Tielemans (ook doelpuntenmaker) was, of op zijn minst een speler van Aston Villa. Aan de kant van PSG was de enige kanshebber eigenlijk doelman Gianluigi Donnarumma.

Maar de UEFA heeft... Ousmane Dembélé aangewezen als Man of the Match. Hij scoorde zelf niet maar bracht wel regelmatig gevaar en leverde een assist af. Blij was hij zeker niet na afloop.

Ousmane Dembélé weigerde de POTM-award na de wedstrijd tegen Aston Villa in ontvangst te nemen. 😳 pic.twitter.com/B4mdrLWc5W — Soccer Forever (@soccerforeverhq) 15 april 2025

Terwijl de UEFA-medewerker hem zijn trofee overhandigde, weigerde Dembélé openlijk om deze aan te nemen en maakte hij geïrriteerde gebaren. Een manier om te laten zien dat hij niet tevreden was over de prestatie van PSG, en dat begrijpen we.

"We vonden onszelf té goed. We moeten veeleisend zijn, zeker in dit soort wedstrijden. We hebben het onszelf te moeilijk gemaakt en deden onszelf bijna tekort", vertelde de winger bij Canal+

"Bij 2-1 dachten we dat we er al waren, dat het voorbij was. Maar zo zit de Champions League niet in elkaar. Laten we hier een les uit trekken", besloot Dembélé.