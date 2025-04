Bayern-coach Vincent Kompany komt met duidelijke reactie op waarschuwing van clubicoon Lothar Matthaüs

Na de 1-2 nederlaag tegen Inter Milan ligt de druk hoog bij Bayern München. Vincent Kompany kreeg al een waarschuwing van clubicoon Lothar Matthaüs in verband met zijn opstelling, maar blijft rustig.

Bayern München verloor afgelopen week met 1-2 van Inter Milan, in de Allianz Arena. Daardoor staan Vincent Kompany en zijn troepen op woensdag voor een zware opdracht.

De Belgische coach kan nog niet rekenen op Jamal Musiala, die nog wekenlang out is. Vorige week, tegen Inter, koos hij niet voor Thomas Müller als vervanger voor zijn sterspeler. Dit leidde tot veel onbegrip en kritiek in Duitsland.

Zeker van clubicoon Lothar Matthaüs, die nu ook al met een waarschuwing kwam voor Vincent Kompany. Müller moet volgens hem worden opgesteld, en daar is Matthaüs wel héél duidelijk in.

Op zijn persconferentie reageerde Kompany op de waarschuwing. "Ik respecteer elke mening voor de volle honderd procent, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar ik leef in alle rust naar deze match toe. En ik moet gewoon de beslissingen nemen die het best zijn voor het team", zei hij volgens Het Laatste Nieuws.

Er werd hem ook een vraag gesteld over zijn toekomst, of die zou afhangen van het resultaat tegen Inter. Bayern wil namelijk doodgraag in de finale staan die in de eigen Allianz Arena wordt gespeeld.

"Ik dacht dat je ging vragen of deze wedstrijd mij een nieuw contract zou kunnen opleveren. Het is altijd: wat als je verliest... Nooit: wat als je wint... Ik begin niet met die mindset aan deze match."

"Het is april en we zijn één stap verwijderd van de halve finale van de Champions League en drie zeges verwijderd van de Duitse titel. Als dat geen kansen zijn, wat dan wel? Ik leef voor kansen. Voor niets anders", besluit Kompany.