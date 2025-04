Wouter Vrancken leidt eerste training bij STVV: meteen twee héél opvallende afwezigen

Wouter Vrancken heeft dinsdag zijn eerste training geleid bij STVV. Al meteen waren er twee opvallende afwezigen op Stayen.

Het was een drukke dag voor Wouter Vrancken. Hij kwam dinsdagochtend omstreeks 10u aan in Brussel, nadat hij op vakantie was in de Verenigde Staten.

Kort na de middag zette hij de handtekening onder zijn contract bij STVV. De officiële bekendmaking volgde toen al snel.

Ook nadien geen tijd te verliezen voor Vrancken, die in de namiddag al zijn eerste training leidde. Dit deed hij met zijn assistenten, Frédéric De Meyer, Jérôme Patris en Yasu Osato.

Volgens Het Belang van Limburg waren er echter wel twee heel opvallende afwezigen. Zo was er geen spoor van Didier Lamkel Zé en Lapoussin op het oefenveld.

Beide spelers zouden sukkelen met een virale infectie, wat de wenkbrauwen deed fronsen bij de aanwezige supporters. Voor hen komt de break in de Relegation Play-offs dan wel op een goed moment. Binnen anderhalve week wordt er opnieuw tegen Cercle Brugge gespeeld.