Chaos in de CPL: Pro League neemt plots grote beslissing over Lokeren-Temse waar Lierse grote gevolgen van kan dragen

Het reguliere seizoen liep vrijdagavond op zijn einde in de Challenger Pro League. Zulte Waregem speelde voor een vol eigen stadion kampioen tegen de rechtstreekse concurrent, RWDM.

In Brussel volgde zaterdagochtend al een crisisoverleg na de misgelopen promotie. De andere promovendus is RAAL La Louvière geworden, dat met 1-2 ging winnen op bezoek bij Lommel.

Essevee en La Louvière promoveren dus rechtstreeks naar 1A, maar er kan nog een derde CPL-club opgaan. Daarvoor zijn er de Promotion Play-offs. Alleen loopt daar ook niet alles zo vlot.

Club NXT eindigde zesde, waardoor de zevende in de stand deze play-offs mag spelen. De strijd ging tussen Lokeren-Temse en Lierse. Beide clubs wonnen hun wedstrijd, waardoor Lokeren-Temse boven Lierse eindigde in de stand, op de zevende plaats.

Alleen kreeg Lokeren-Temse geen licentie voor 1A, waardoor ze bij Lierse dachten dat de plaats in de Promotion Play-offs voor hun zou zijn. Maar de nummer zeven van de CPL heeft actie ondernomen, waardoor Lierse naast de play-offs lijkt te grijpen.

"KSC Lokeren-Temse heeft aangekondigd dat het in beroep zal gaan tegen de beslissing van de Licentiecommissie om geen licentie voor de Jupiler Pro League toe te kennen. Een beroep schorst de beslissing van de Licentiecommissie. KSC Lokeren-Temse blijft daardoor ingedeeld in de Promotie Play-offs", klinkt het bij de Pro League. Volgens HLN beraadt Lierse zich nu over verder stappen.

