Vincent Kompany en Bayern München geven stevig antwoord na Europese uitschakeling

Bayern München wist zaterdagnamiddag met 0-4 te winnen van Heidenheim. Zo komt Vincent Kompany weer een stap dichter bij de landstitel.

Bayern München kreeg deze week een flinke klap te verwerken met de Champions League-uitschakeling. De troepen van Vincent Kompany speelden 2-2 gelijk tegen Inter Milan, wat niet genoeg was om de 1-2 nederlaag van in de heenmatch uit te wissen.

Dan maar alle focus op de competitie. De knop moest snel omgedraaid worden, want zaterdag stond de wedstrijd tegen 1. FC Heindenheim al op het programma, en of dat lukte.

Na 12 minuten spelen kon Harry Kane de score al openen. Enkele minuten later maakte Laimer er 0-2 van, terwijl Coman kort na het halfuur de 0-3 scoorde.

Bij de rust leek de wedstrijd al gespeeld, Bayern had ook perfect controle over de wedstrijd. Kort voor het uur deed Joshua Kimmich er nog een schepje bovenop door de 0-4 te scoren, wat later ook de eindstand werd.

Der Rekordmeister staat nu eerste in de Bundesliga met 70 punten, voorlopig zeven meer dan de eerste achtervolger Bayer Leverkusen, dat zondag nog tegen Sankt Pauli speelt. De titel komt weer een stapje dichterbij vor Bayern.