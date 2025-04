Voorlopig nog geen beroep aangetekend: Lokeren-Temse reageert op houding van Lierse

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanavond hield Lokeren-Temse een Raad van Bestuur. Daar werd onder andere besproken of er beroep aangetekend wordt tegen een beslissing van de Licentiecommissie.

De Licentiecommissie besliste donderdag dat Lokeren-Temse geen licentie krijgt om volgend seizoen in de Jupiler Pro League te spelen. De ploeg van Radja Nainggolan won vrijdag zijn laatste competitiewedstrijd op bezoek bij Seraing en is daardoor zeker van een plaatsje in de Promotion Play-offs.

Lokeren-Temse meldde eerder vandaag dat het de intentie heeft om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Licentiecommissie. Dat beroep werkt opschortend, waardoor Lokeren-Temse de play-offs wel degelijk kan spelen.

De voorzitter van Lokeren-Temse, Hans Van Duysen, laat weten dat zijn ploeg wel degelijk de licentie voor 1A aangevraagd heeft op 15 februari.

“Op het ogenblik van de aanvraag moesten wij volgens het reglement 'op het punt staan om te promoveren naar de JPL'. Dat was toen niet het geval, we stonden toen nog op een plaats die dichter bij de degradatie aanleunde dan de promotie”, klinkt het bij Sporza.

De advocaten van de ploeg moeten nu uitsluitsel brengen of een beroep zinvol is. De voorzitter betreurt alle commotie over zijn club. “Lierse heeft daarin ook een niet al te mooie positie ingenomen”, vertelt hij nog.

“Ik heb trouwens vanuit de hoek van het bestuur van Lierse nooit iets gehoord. Ze speelden het wel via de media. Donderdag staat, volgens de kalender, normaal gezien de wedstrijd tegen RWDM op het programma van Sporting Lokeren. Daar gaan wij toch van uit.”