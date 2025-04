Analist heeft duidelijke mening over nieuwkomers in de JPL: "Ook zij kunnen een deftige ploeg op de been brengen"



Volg Voetbalkrant nu via Instagram! Zulte Waregem speelt volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League. De club won met 2-1 van RWDM en keert zo terug naar eerste klasse. Ex-Rode Duivel Vital Borkelmans is alvast blij met die terugkeer. Voormalig profvoetballer Vital Borkelmans is blij met de terugkeer van Essevee. Hij vindt dat de club thuishoort op het hoogste niveau, onder meer door haar stadion, geschiedenis en uitstraling. Volgens de analist speelde Jelle Vossen daarin een grote rol. Met een belangrijke goal hielp hij Zulte aan de titel. De aanvaller besliste zelfs om er nog een extra seizoen bij te doen. Borkelmans herkent het gevoel van promotie. Hij beleefde het zelf ooit met Cercle Brugge op 41-jarige leeftijd. "Ik was 41 jaar toen ik met Cercle Brugge terug naar eerste klasse promoveerde. Ik weet dus een beetje hoe Vossen zich nu voelt. Ik kan je garanderen: zo’n promotie geeft je vleugels", vertelt Borkelmans in Het Belang van Limburg. La Louvière lijkt klaar voor 1A Ook La Louvière maakt indruk op Borkelmans. De club, die verrassend RWDM van de tweede plaats hield, lijkt volgens hem klaar voor een sterke toekomst in 1A. "Terwijl Club Brugge al bijna twintig jaar aan het proberen is om een nieuw stadion te bouwen, is dat La Louvière op één jaar tijd gelukt. En ze hebben ook een mooi jeugdcomplex. Wees dus maar zeker dat zij ook een deftige ploeg op de been gaan brengen."



