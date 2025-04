En plots is RWDM minstens 540 minuten verwijderd van de Jupiler Pro League: het ziet er niet goed uit voor de Brusselaars

Het kon niet slechter lopen voor RWDM de laatste weken. Terwijl ze slechts één overwinning nodig hadden in 270 minuten om de promotie veilig te stellen, bevinden de Molenbeekse spelers zich nu op minstens 540 minuten van 1A.

Yannick Ferrera heeft de handdoek in de ring gegooid. Dat lijkt misschien verrassend, maar de trainer van RWDM wist waarschijnlijk dat als hij er al niet in slaagde om met slechts één zege uit de laatste drie matchen promotie naar 1A af te dwingen, de kans om dat alsnog via de play-offs te doen nog een stuk kleiner zou zijn.

Het feit dat ze niet direct promoveren is een echte ramp voor de club van John Textor. Het is niet voor niets dat voor Zulte Waregem en RWDM een derde plaats ondenkbaar was - terwijl RAAL er zich eigenlijk al bij had neergelegd.

Het gevoel bij RWDM zal nu helemaal anders zijn dan bij Lokeren-Temse, de volgende tegenstander in de Promotion Play-offs. De Waaslanders, met een vastberaden Radja Nainggolan, hebben vijf opeenvolgende overwinningen behaald. Al blijft de situatie met Lierse wel lastig.

Zelfs Lokeren-Temse uitschakelen zal moeilijk zijn

De laatste nederlaag van Lokeren was er toevallig wel een op het veld van RWDM. Maar deze keer zal er een terugwedstrijd zijn. Kan Igor De Camargo het beter doen dan Ferrera? Een schokeffect werkt meestal enkel wanneer plots iemand helemaal nieuw aan het roer komt te staan - De Camargo was al aanwezig gedurende de mislukking van de afgelopen weken.

En wat daarna? Dan zou of Patro Eisden of SK Beveren moeten worden uitgeschakeld. En nadat deze 360 minuten (minimum) zijn verstreken? Dan moet er worden gestreden tegen Cercle Brugge of Sint-Truiden, teams waarvan de kwaliteiten duidelijk zijn afgestemd op 1A. Of tegen KV Kortrijk dat de barrages afgelopen seizoen al speelde tegen Lommel. Erg goed ziet het er niet uit voor de Brusselaars...