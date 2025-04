Standard 'vindt' nieuwe sterkhouder voor volgend seizoen ... en hoeft daar niet eens geld voor uit te geven

Standard zal deze zomer flink moeten gaan puzzelen aan de selectie. En dus is de vraag wat ze allemaal aan inkomende en uitgaande transfers gaan doen. Er is alvast een speler die van belang kan zijn voor De Rouches.

Hakim Sahabo werd dit seizoen uitgeleend aan Beerschot. Daar heeft hij zich kunnen onderscheiden, ondanks een collectief moeilijk seizoen. Bij zijn terugkeer naar Standard deze zomer, zou de Rwandese middenvelder een sleutelrol kunnen spelen op het middenveld van Luik.

Uitgeleend aan Beerschot

Uitgeleend aan Beerschot tot het einde van het seizoen, zal hij dus terugkeren naar Standard in de zomer en zou hij een mooie kans kunnen krijgen, aangezien de huidige defensieve middenvelder en aanvoerder, Aiden O'Neill, op weg is naar de MLS.

Zijn initiële vervanger die uit de Franse derde klasse kwam, Ibrahim Karamoko, laat al goede dingen zien, maar komt toch nog te kort komt om het middenveld van stamnummer 16 te dragen.

Belangrijk figuur voor Standard?

De middelen bij Standard zullen bovendien nog steeds beperkt zijn tijdens de zomerse transferperiode en veel spelers zijn er momenteel niet voorhandig. Ivan Leko kan naar schatting beginnen met zo'n vijftien spelers onder contract, in plaats van een half dozijn iets meer dan een jaar geleden.

Hakim Sahabo heeft nog een jaar contract bij Standard en staat dus zeker en vast op een keerpunt in zijn carrière. Een laatste jaar is vaak synoniem voor vertrek of verlenging. Tijdens de zomer zal hij dus aan Ivan Leko moeten laten zien dat hij vooruitgang heeft geboekt sinds zijn vertrek en dat hij klaar is om weer een plek in het middenveld van de Rouches in te nemen.