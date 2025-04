Drama voor Rode Duivel die na nieuwe terugval zijn transfer in het water kan zien vallen

Sambi Lokonga heeft in Spanje weer speeltijd gevonden. En toch blijft een hamstringblessure hem hinderen.

Sambi Lokonga heeft dit seizoen zijn goede vorm weer te pakken bij Sevilla. De 25-jarige middenvelder beleeft daar zijn meest succesvolle seizoen wat betreft speeltijd sinds zijn vertrek bij Anderlecht in 2021. Dit heeft er zelfs toe geleid dat hij opnieuw werd opgeroepen voor de Rode Duivels tijdens de laatste selectie van Domenico Tedesco.

Maar net als tijdens zijn periodes bij Arsenal en Crystal Palace blijft zijn lichaam fragiel. Dit seizoen wordt hij gehinderd door een hamstringblessure, waardoor hij niet constant kan spelen gedurende het hele seizoen.

Zijn hamstrings vormden al een probleem bij zijn aankomst in augustus, voordat hij terugvallen kende midden september (vier gemiste La Liga-wedstrijden) en in februari (opnieuw vier wedstrijden aan de kant). De Spaanse krant AS meldt nu dat hij opnieuw een terugval heeft gehad.

De exacte ernst van deze nieuwe spierblessure is nog niet bekend, maar de eerste berichten zijn eerder pessimistisch. "Als het ernstig is, zou hij mogelijk niet meer kunnen spelen voor de rest van het seizoen," valt er te lezen.

Erger nog: deze terugkerende blessures zouden de situatie voor de Belg mogelijk kunnen veranderen deze zomermercato. Lokonga wordt door Arsenal uitgeleend aan Sevilla, met een aankoopoptie.

De Gunners zouden een definitieve transfer toejuichen, net als de speler zelf. Maar AS meldt dat zijn kwetsbaarheid het bestuur van Sevilla wellicht zal laten twijfelen. De aankoopoptie bedraagt 12 miljoen euro.