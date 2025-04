Leverkusen-CEO verrast: "Xabi Alonso? Er is een gentlemen's agreement"

Real Madrid is op zoek naar een nieuwe coach. Xabi Alonso staat alvast op de verlanglijst van de Spaanse grootmacht. En Bayer 04 Leverkusen lijkt niet van plan om hem tegen te houden.

Real Madrid probeerde vorige zomer al om Xabi Alonso naar het Estadio Santiago Bernabeu te halen. De Spanjaard had echter net de Duitse landstitel gewonnen met Bayern 04 Leverkusen en besloot om Die Werkself trouw te blijven.

Ook nu staat De Koninklijke in contact met Alonso. Hij is - samen met Jürgen Klopp - momenteel dé topkandidaat van Real Madrid om het roer over te nemen van Carlo Ancelotti.

We gaan Xabi Alonso in dat geval niets in de weg leggen

"We hebben zelf ook al gesproken met de coach over de interesse", verrast Fernando Carro in The Athletic. "We hebben een gentlemen's agreement met Xabi."

De CEO van Bayer Leverkusen zal Alonso dan ook niets in de weg leggen. "Het is simpel. We gaan hem geen obstakels in de weg leggen als er een club waar hij zelf gespeeld heeft interesse toont. Real Madrid? Misschien komt Real Sociedad wel." (knipoogt)

Beslissing na het seizoen

Met andere woorden: de bal ligt volledig in het kamp van Alonso. De eerste onderhandelingen zijn al achter de rug. De Spanjaard gaf echter aan dat hij pas na het seizoen een beslissing zal nemen.