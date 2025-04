Lionel Messi verrast met uitspraken over vervolg van zijn loopbaan én spreekt over terugkeer naar Barcelona

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het contract van Lionel Messi loopt eind 2025 af. De Argentijnse superster beweert nog geen beslissing te hebben genomen over zijn toekomst. Al denkt hij wél al vooruit.

Lionel Messi heeft nog een contract bij Inter Miami FC tot 31 december 2025. David Beckham wil De Vlo met de ogen dicht een nieuwe overeenkomst geven.

"De komende maanden zijn belangrijk voor mij met het oog op het vervolg van mijn carrière", aldus Messi in de Argentijnse media. "Ik heb op dit moment nog geen beslissing genomen."

Ik zou liegen als ik er niet aan gedacht heb om door te gaan tot het WK

Al denkt de 191-voudig Argentijns international niet aan het voetbalpensioen. "Het WK in 2026 wordt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada gespeeld, hé. En Argentinië is er titelverdediger."

"Ik zou liegen als ik er niet aan heb gedacht om door te gaan tot het WK", zet Messi de deur wagenwijd open. "Maar nogmaals: de komende maanden zullen moeten uitwijzen of het nog kan."

Terugkeer naar FC Barcelona

Een terugkeer naar FC Barcelona behoort alleszins niet tot de mogelijkheden. "Ik heb geprobeerd om terug te keren naar Barça na het WK van 2022. Helaas was het op dat moment niet mogelijk. Ook nu lijkt zo'n terugkeer niet haalbaar."