Noah Sadiki heeft zeer duidelijke mening over speelstijl van Union SG: "Ze haten het als we dat doen"

Union SG heeft een geweldige zaak gedaan door met 1-2 te gaan winnen op het veld van KRC Genk. De manier waarop was niet mooi, maar het zijn de punten die tellen, dat beseft ook Noah Sadiki.

Union staat nu met 40 punten naast KRC Genk in het klassement, twee punten minder dan leider Club Brugge. Vorig seizoen startten de Brusselaars met 0 op 12 aan de Champions' Play-offs, dit seizoen met 12 op 12.

"Toen waren we een beetje de overmoedige favoriet", vertelde Noah Sadiki. "We gingen mee in dat verhaal, zonder echt op onszelf te focussen. Daardoor hebben we wedstrijden op heel bizarre manieren verloren", gaat hij verder. Nu we in de rol van jager zitten, kunnen we die druk loslaten. We komen van ver. Niemand had ons in deze positie verwacht."

Het gameplan van Union werd al snel duidelijk in Limburg: Genk niet laten voetballen. Dit lukte duidelijk goed. "We worden steeds volwassener. We wisten dat dit een ploeg was die ons zou domineren. Hun veld is zo groot, je moet veel meer kilometers maken. We moesten intensiteit brengen, sluw zijn: kleine foutjes maken, tijd winnen waar het kon. Je hoeft niet het mooiste team te zijn om een match te winnen", gaat Sadiki verder.

Zoals Sadiki zelf al verkondigde was het plan om kleine fouten te maken om spel stil te leggen en dan veel tijd rekken. De Limburgers uit balans brengen. De middenvelder van Union ziet hiet niets mis mee.

"In vergelijking met vorige jaren zien de clubs waarmee we nu concurreren ons niet meer als de ‘brave jongens’, maar als de ‘sluwe wolven’. We zitten in de achtervolging, we moeten hen opjagen, en daar houden ze niet van. Ze haten het als we hen komen prikkelen, als we minuten afsnoepen waar het kan. Maar zo gaat dat nu eenmaal in de play-offs."

"Je moet je matchen winnen. Laten we zeggen dat we experten in huis hebben – maar iedereen doet het, niet alleen wij. Niemand was erin geslaagd hier te winnen, dus dit is een signaal. Maar we moeten met beide voeten op de grond blijven", besluit hij.