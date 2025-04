Pep Guardiola doet opvallende uitspraak over Jérémy Doku: "Ik ben niet altijd eerlijk geweest tegenover hem dit seizoen"

Jérémy Doku beleeft geen gemakkelijk seizoen bij Manchester City. Pep Guardiola heeft er publiekelijk voor gepleit om hem te verdedigen.

Een jaar geleden werkte Jérémy Doku zijn eerste seizoen in glans af bij Manchester City. De Rode Duivel mocht trots zijn op tien assists in zijn eerste seizoen (alleen al in de Premier League) en zijn vooruitgang die veelbelovend was voor de toekomst.

Zijn tweede seizoen verloopt echter minder vlot: enkele blessures, de concurrentie van Savinho en verschillende vormdipjes hebben zijn speeltijd beperkt. Na terug te zijn gekeerd in de basis, belandde Doku de afgelopen drie competitiewedstrijden weer op de bank.

Zoals vaak verdedigde Pep Guardiola zijn speler nogal theatraal: "Ik ben niet altijd eerlijk geweest tegenover Jérémy dit seizoen. Ik herinner me de wedstrijden tegen Tottenham en Brighton, waar we zonder hem nooit punten zouden hebben gepakt", verklaarde hij op een persconferentie.

De Catalaanse coach heeft een nieuw tactisch systeem toegepast, waar Doku de dupe van werd: "We hebben in de laatste wedstrijden niet gespeeld met aanvallende vleugelspelers, maar met onze vleugelverdedigers hoger op het veld en meer spelers in het centrum. Het spijt me voor hem en de anderen."

Afgelopen weekend deed Doku het uitstekend toen hij in het laatste kwartier inviel tegen Everton. Zijn versnellingen gaven meer dynamiek aan het spel van Manchester City, dat uiteindelijk de overwinning behaalde: "Jérémy is niet te stoppen in het laatste derde van het veld. Hij is een ongelooflijke speler. Ik ben echt blij dat hij zo goed heeft gespeeld tegen Everton."