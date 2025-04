Daan Heymans legt vinger op de wonde: "Dan willen we plezier maken, maar ..."

Charleroi leek alles onder controle te hebben tegen Dender. Het kwam op voorsprong en de 0-2 was lange tijd dichterbij dan de 1-1. En toen liep het allemaal volledig verkeerd in Denderleeuw. En dus was het sakkeren achteraf bij de Zebra's.

Charleroi verloor met 2-1 van Dender in de Europe Play-offs. Na de nederlaag was niemand bij Charleroi tevreden over hoe ze het hadden aangepakt. Rik De Mil maande zijn spelers aan om in de spiegel te kijken.

Te weinig killer

Een boodschap die ook aankwam bij de spelers, want Daan Heymans was zeer eerlijk in zijn analyse bij DAZN: "We hadden een beetje te veel zelfvertrouwen.

"In de eerste helft hadden we alles onder controle, krijgen we kansen, maar zijn we iets te weinig killer. Wanneer we vervolgens 0-1 voor komen, willen we plezier maken, maar daarin mogen we ook niet overdrijven."

Meteen rechtzetten?

"Wij zijn op ons best als we simpel spelen. We moeten gewoon die 0-2 maken en dan wordt het een heel andere wedstrijd. In de tweede helft waren we gewoon niet scherp en creatief genoeg", aldus de middenvelder.

"Vanavond moet iedereen in de spiegel kijken en over een paar dagen kunnen we reageren tegen dezelfde tegenstander." Dit weekend volgt er zaterdagavond met Charleroi - Dender meteen een kans om alles recht te zetten.