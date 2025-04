Het rampscenario nadert voor Jan Vertonghen: afscheid van verdediger zal hoogstwaarschijnlijk niet verlopen zoals hij gepland had

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jan Vertonghen zal ook deze woensdag niet aanwezig zijn op het veld tegen KAA Gent. Zelfs de grootste optimisten beginnen nu te twijfelen of we "Sterke Jan" op 4 mei in het Heizelstadion zullen zien. Het lijkt zelfs onmogelijk te worden.

De laatste maanden van Jan Vertonghen als profvoetballer worden overschaduwd door één grote angst: de vrees dat hij te lang is doorgegaan, dat hij één seizoen te veel heeft gespeeld. Zijn liefde voor het spel en zijn onblusbare competitiedrang – typerend voor de recordinternational van de Rode Duivels – hebben hem na de ontgoocheling van het EK 2024 nog één keer tot een extra seizoen aangezet.

Maar de cijfers zijn onverbiddelijk: amper vijf wedstrijden dit seizoen – vier in de Jupiler Pro League en een korte invalbeurt tegen Fenerbahçe. Vertonghen is verworden tot mentor in de kleedkamer, en zelfs tot een soort officieuze assistent van Brian Riemer en later Besnik Hasi.

Cercle gespeeld, maar met veel pijn

Toen hij verrassend aan de aftrap verscheen tegen Cercle Brugge, dachten velen dat hij klaar was voor de play-offs. Maar achter de schermen viel te horen dat het weleens zijn afscheidsmatch kon zijn. De centrale verdediger beet door de pijn en speelde die wedstrijd uit, misschien wel in de wetenschap dat zwaardere matchen er niet meer in zaten.

Na afloop was Vertonghen openhartig: hij voelde zich slecht, zijn lichaam werkte niet meer mee. En dus kondigde hij, nog voor de start van de play-offs, zijn afscheid aan op het einde van het seizoen. Alleen had niemand kunnen vermoeden dat hij halverwege die play-offs nog steeds geen minuut gespeeld zou hebben. Voor een speler die ritme nodig heeft om te renderen, is dat funest.

Afscheid tegen Club Brugge, maar niet in bekerfinale

Vanavond speelt hij opnieuw niet. En coach Hasi gaf weinig hoop dat dat volgende week anders zal zijn. Dan rest alleen nog de uitmatch op Antwerp – fysiek een van de lastigste opdrachten van het seizoen – en mogelijk de grote finale. Die laatste match wil Vertonghen absoluut spelen. Maar of hij dan ook écht op het veld zal staan?

“Ik moet wel de beste op mijn positie zijn”, zei Vertonghen daar onlangs nuchter over. En dat is precies het probleem: het duo Hey-Simic doet het goed en geeft geen aanleiding tot verandering. Waarom zou Hasi dat vertrouwen doorbreken voor een speler die weinigen nog op 100% verwachten?

Het scenario dat nu het meest waarschijnlijk is: dat hij tegen Club Brugge in actie komt, maar dan wel op 18 mei, in plaats van op 4 mei. Op de voorlaatste speeldag staat de laatste thuismatch van Anderlecht tegen blauw-zwart op het programma. Dat zou voor het Anderlecht-publiek een ideaal moment vormen om toch nog afscheid te nemen van de kapitein die hen toch mooie momenten bezorgde.