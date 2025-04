Rik De Mil uit zijn frustratie na nederlaag tegen Dender en wijst op onnodige fouten: "Dat hebben we later moeten bekopen"

Charleroi verloor met 2-1 van Dender in de Europe Play-offs. Na de nederlaag was coach Rik De Mil duidelijk gefrustreerd op zijn team.

Rik De Mil, coach van Sporting Charleroi, was duidelijk gefrustreerd na de 2-1 nederlaag tegen Dender in de Europe Play-Offs. "Ik ben gefrustreerd omdat we deze wedstrijd nooit hadden mogen verliezen”, zei hij volgens La Dernière Heure. De nederlaag zag hij niet als een ongeluk, maar als een collectief falen dat voorkomen had kunnen worden.

De Mil wees zonder omwegen naar zijn team. "We moeten in de spiegel kijken, het is onze schuld." Volgens de coach ontbrak het de Zebra's aan scherpte en discipline, waardoor ze een wedstrijd uit handen gaven die ze in de eerste helft onder controle hadden. "We hebben de wedstrijd niet afgewerkt, en tegen Dender wordt dat afgestraft”, aldus De Mil, verwijzend naar de gemiste kansen die de tegenstander in de wedstrijd hielden.

Individuele fouten speelden ook een grote rol volgens de coach van Charleroi. "We maakten veel fouten die hen in staat stelden te scoren”, gaf De Mil toe.

Efficiëntie blijft voor De Mil een belangrijk aandachtspunt. "We hebben de wedstrijd niet doodgemaakt in de eerste helft, en dat hebben we later moeten bekopen.”

Geen ruimte meer voor fouten

Desondanks blijft De Mil hoopvol voor de terugwedstrijd. "Dender is een moeilijk team om tegen te spelen, dus de volgende keer moeten we onze instructies beter opvolgen”, aldus De Mil. Zijn boodschap is duidelijk: Charleroi mag geen fouten meer maken als het zijn Europese ambities wil waarmaken.