Is SK Beveren klaar voor een stap naar de JPL? Trainer Reedijk is zeer duidelijk over zijn verwachtingen



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Binnenkort weten we wie naast Zulte Waregem en La Louvière mag promoveren naar de Jupiler Pro League. SK Beveren moet eerst voorbij Patro Eisden. Een pittige opdracht, erkent trainer Marink Reedijk, die zich niet laat vangen door de favorietenrol. SK Beveren 27/04 Patro Eisden Maasmechelen Hoewel velen SK Beveren als favoriet zien om te promoveren naar de Jupiler Pro League, wil trainer Marink Reedijk die rol niet op zich nemen. Volgens hem hebben ze weliswaar een sterke reeks neergezet, maar staan de komende wedstrijden los van de competitie. Patro Eisden, de tegenstander van dienst, heeft het hele seizoen bovenaan meegedraaid in het klassement. Volgens Reedijk is het een ploeg die op een heel specifieke manier speelt, met een laag blok, snelle omschakelingen en gevaar bij stilstaande fases. Die stijl zorgde er eerder al voor dat veel ploegen het moeilijk kregen tegen Patro. "Patro heeft heel het jaar bovenin meegedraaid. Er kunnen andere tactieken toegepast worden, andere spelletjes gespeeld worden. Dus dit is geen makkelijke ploeg", benadrukt de coach in De Gazet van Antwerpen. Promotie blijft het ultieme doel Ongeacht de uitkomst van de play-offs kijkt SK Beveren positief terug op het seizoen. Met beperkte middelen wist de club stabiel te presteren en de play-offs te halen. Toch leeft er binnen de club een duidelijk doel: promotie naar de hoogste klasse. "Wij doen mee om te winnen. We hebben een goed seizoen gedraaid, maar we kunnen het nu fantastisch maken", benadrukt Reedijk.



SK Beveren - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (27/04).