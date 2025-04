Intern aangegeven en nu ook publiekelijk uitgesproken: Fred Vanderbiest gelooft in zichzelf en is klaar voor grote uitdaging bij KV Mechelen

KV Mechelen doet het voorlopig nog steeds met Fred Vanderbiest als trainer na het ontslag van Besnik Hasi. Vanderbiest is ervan overtuigd dat hij de juiste man is om volgend seizoen als hoofdcoach te starten.

Fred Vanderbiest heeft zichzelf opgeworpen als hoofdtrainer voor volgend seizoen bij KV Mechelen. Hij heeft dat intern aangegeven bij de club.

Op vrijdag reageerde Vanderbiest hier ook voor het eerst op. "Het kan een hele goede match zijn", zegt hij volgens Het Laatste Nieuws. "In mijn hoofd staat die keuze vast."

Vanderbiest was in het verleden al hoofdcoach bij KV Oostende, Lierse, Cercle Brugge, Antwerp, Aris Limassol en RWDM. Hij heeft er duidelijk vertrouwen in dat hij de geschikte persoon is om KV Mechelen te leiden in het seizoen 2025/2026.

"Er zijn wel mensen die zeggen: ‘Wat als het minder gaat? Fred is de ideale T2, ...’ Mensen gaan er dan vanuit dat als het minder gaat, de club mij misschien moet ontslaan. Maar waarom moet je ervan uitgaan dat het slecht zal gaan?", gaat hij verder.

Vanderbiest kwam aan het roer te staan bij KV Mechelen nadat Besnik Hasi er werd ontslagen begin maart. Hij kon er toen voor zorgen dat Malinwa in de Europe Play-offs terechtkwam, waar het nu nog meedoet voor de eindwinst.