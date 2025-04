Nieuwe trainer start vol vertrouwen bij Jong Cercle en deelt meteen zijn toekomstplannen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zondag speelt Jong Cercle zijn laatste wedstrijd van het seizoen op het veld van Hoogstraten. Voor trainer Dwight Waeytens wordt het meteen zijn afscheid van groen-zwart. Na twee jaar geeft hij de fakkel door aan Céderique Tulleners, die maandag al van start gaat bij de Vereniging.

Tulleners heeft al een gevarieerde carrière achter de rug. Hij werkte bij de jeugd van Lommel en OH Leuven, trok naar China en was ook actief bij de Litouwse nationale jeugdploegen.

Het contact met Cercle kwam tot stand via technisch directeur Rembert Vromant. De gesprekken verliepen vlot, en Tulleners voelde meteen dat het project bij Jong Cercle bij hem past.

"Er zijn veel raakpunten en ik merkte ook dat de werkomstandigheden optimaal zijn. We waren er dan ook vrij snel uit", blikt de nieuwe trainer van Jong Cercle terug in Het Nieuwsblad.

Vertrouwen in de jeugd

De opdracht voor Tulleners is niet eenvoudig: veel spelers van Jong Cercle lijken de ploeg te verlaten. Toch schrikt dat de nieuwe trainer niet af.

“Ik streef naar zoveel mogelijk connectie met mijn spelers, om zo het maximale uit iedereen te halen", besluit de nieuwe trainer. "Het is de bedoeling dat we nu nog drie weken doortrainen om elkaar al beter te leren kennen. Nadien krijgen de jongens wat rust en starten we definitief de voorbereiding.”