Rinkelt de kassa al een eerste keer bij de Buffalo's? 'Nederlandse topclub aast op KAA Gent-verdediger en biedt miljoenen'

Tegen Anderlecht beging Tsuyoshi Watanabe een fout op Samuel Edozie, wat leidde tot de 2-0 en de ineenstorting van KAA Gent. Maar de Japanner blijft over het algemeen een betrouwbare kracht, die nog veel kan opleveren voor de club.

Tsuyoshi Watanabe (28 jaar) is een van de spelers van KAA Gent met de hoogste marktwaarde. De Japanse verdediger wordt nog steeds op 9 miljoen euro geschat op Transfermarkt en lijkt deze zomer dichter bij een vertrek te komen.

KAA Gent zal bijna vanaf nul moeten heropbouwen, en de verkoop van Watanabe kan veel geld opleveren. Volgens het Rotterdamse medium 1908, dat Feyenoord in het specifiek volgt, zou de club een bod hebben uitgebracht op de verdediger van Gent.

De exacte som is nog niet bekendgemaakt, maar het zou om "meerdere miljoenen" gaan. Het is moeilijk voor te stellen dat KAA Gent zijn Japanse international voor een appel en een ei laat vertrekken (3 interlands), ondanks de moeilijke Play-offs die hij doormaakt; Tsuyoshi Watanabe heeft dit seizoen immers 46 wedstrijden in alle competities gespeeld.

Watanabe staat ook nog onder contract tot 2027, wat KAA Gent enige speelruimte biedt. Maar aan de kant van Feyenoord wordt de mogelijkheid van de transfer als vrij "realistisch" beschouwd.

Als hij bij Feyenoord tekent, zal Watanabe een landgenoot ontmoeten die ook in de Pro League heeft gespeeld: Ayase Ueda, voormalig aanvaller van Cercle Brugge, waarmee hij al heeft samengespeeld in het nationale team.