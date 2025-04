Ging Sam Baro zwaar de fout in bij KAA Gent? "Dat is mooi gedaan van Milicevic"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Danijel Milicevic kreeg de afgelopen weken veel kritiek na de slechte resultaten van Gent in de Champions' Play-offs. Ook analist Franky Van der Elst spaarde zijn woorden niet. "Zijn keuzes waren zeer ongelukkig", oordeelt hij.

Van der Elst zag het telkens fout aflopen. "Tegen Club Brugge gaf hij verrassend Kums en Hjulsager het vertrouwen, maar dat liep mis. En op Anderlecht blunderde Mitrovic, die zijn kans kreeg, bij de 1-0", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Zelfs sterkhouders zoals Watanabe lijken onder Milicevic’ bewind hun niveau te verliezen. “Watanabe, nochtans een van de beste verdedigers in België, begint rare dingen te doen. Als trainer sta je dan een beetje machteloos", merkte Van der Elst op. De dramatische balans in de play-offs – 1 op 15 en zeventien tegendoelpunten – is dan ook een harde realiteit voor de jonge coach.

Dat maakt de keuze van voorzitter Sam Baro om Milicevic vlak voor de play-offs een contract van drie jaar te geven des te opvallender. “Drie jaar is wel lang, hè… Dat is toch mooi gedaan van Milicevic, want wie krijgt er tegenwoordig nog zo'n contract, zeker als beginnende coach?” vroeg Van der Elst zich af.

Toch toont hij ook begrip voor de moeilijke situatie waarin Milicevic zich bevindt. “Na die zware pandoeringen kan ik me perfect voorstellen hoe hij zich momenteel voelt: eenzaam, leeg", zegt Van der Elst. De eerste weken bracht Milicevic immers nog nieuw leven in de ploeg, maar dat positieve elan is helemaal weg.

De schuld volledig bij Milicevic leggen, zou volgens Van der Elst oneerlijk zijn. “Ik vind niet dat we hem nu ineens de zwarte piet moeten toeschuiven. De kern van Gent vertoont ook mankementen", benadrukt hij. Het probleem zit volgens hem dieper dan alleen de coach.