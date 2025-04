'Manchester United én Borussia Dortmund azen op jonge Genkie met verleden bij Mechelen en Anderlecht'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij KRC Genk geven ze de jeugd volop kansen. Een goudhaantje heeft er de voorbije drie jaar kunnen rijpen, maar lijkt nu klaar voor een stap naar het buitenland. Al is het laatste woord zeker nog niet gezegd.

Zaïd Bafdili is een 17-jarige speler van KRC Genk, die in de zomer van 2022 overkwam van KV Mechelen en in het verleden ook nog bij RSC Anderlecht speelde.

Gekozen voor Genk in 2022

Hij stond toen ook in de belangstelling van onder meer PSG en Barcelona, maar tekende uiteindelijk zijn eerste profcontract bij KRC Genk. De defensieve middenvelder is ook jeugdinternational voor ons land.

Na twee jaar bij de beloften van KRC Genk lijkt hij nu klaar voor een nieuwe stap. Dit seizoen speelde hij veertien wedstrijden voor jong Genk en daarin was hij goed voor één assist.

Buitenlands avontuur

Hij mocht ook al proeven van trainingen met de A-kern van Genk en zou op termijn een nieuwe ster kunnen worden bij de Limburgers, maar zijn contract loopt er deze zomer wel af.

En dus zijn er andere ploegen die hem graag zouden willen inlijven. Daarbij volgens CentreDevils onder meer Manchester United en Borussia Dortmund. Bafdili zou op die manier alsnog de trip naar het buitenland kunnen gaan maken, al is er nog geen zekerheid over zijn toekomst.