Bondscoach Garcia laat er geen twijfel over bestaan: "Ik schrijf hem zeker niet af"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels speelden twee wedstrijden onder trainer Rudi Garcia. Daarin speelden ze met wisselend succes tegen Oekraïne.

Rudi Garcia opende zijn verhaal bij de Rode Duivels met een dubbel duel in de barrages van de Nations League tegen Oekraïne.

De situatie leek verloren na de eerste wedstrijd, waarbij hij achterin koos voor Mechele en De Winter. Een onuitgegeven duo, maar een succes werd dat niet.

Garcia beseft als geen ander dat de centrale verdediging het belangrijkste werkterrein is voor de nationale ploeg. Garcia wil dan ook veel uitproberen, op zoek naar de ideale combinatie.

“Het is goed dat ik de combinaties Mechele-De Winter in de eerste en Faes-Debast in de tweede wedstrijd heb gezien. Ik wil Koni De Winter niet afrekenen op die ene fout, dat kan iedereen overkomen”, vertelt Garcia aan Het Nieuwsblad.

De bondscoach trekt dan ook geen conclusies. “Ik schrijf hem zeker niet af. Tot dat tegendoelpunt was alles oké tussen die twee. De Winter doet het goed bij Genua en heeft uitzicht op een grotere club.”

Bovendien is een thuiswedstrijd, waarin Faes en Debast speelden, een totaal ander gegeven. Dan hadden de Rode Duivels veel meer balbezit en is het anders voetballen.

“Ik hoop dat we tijdens de kwalificaties voor het WK onder druk zullen worden gezet, zodat we kunnen werken aan ons uitverdedigen. Ik ben eerder bang dat we tijdens deze kwalificaties lage blokken zullen vinden van teams die verdedigen”, besluit Garcia.