FC Barcelona wint Copa del Rey: Lamine Yamal maakt het nog erger voor Real Madrid

Lamine Yamal was in de finale van de Copa del Rey alweer beslissend. De 17-jarige flankaanvaller maakte het verlies van Real Madrid nog wat moeilijker met zijn uitspraken na de wedstrijd.

FC Barcelona won zaterdagavond de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid. Na een ware thriller werd het 3-2 voor de Catalanen.

En het is dit seizoen dan ook wel wel duidelijk geworden dat Barça gewoon de ploeg van het moment is. 5-2 zege tegen Real in de Supercup, 0-4 in de competitie en dan deze zege.

"Als we één tegendoelpunt slikken, is het geen probleem. Zelfs als we twee tegendoelpunten krijgen, is het nog altijd geen probleem", vertelde Lamine Yamal volgen Sporza.

De 17-jarige winger ging zelfs nog een stapje verder. "Dit jaar lukt het hen gewoon niet om ons te kloppen. Dat hebben we nu wel bewezen."

In de competitie heeft Barça een voorsprong van vier punten op Los Blancos. Beide teams spelen op 11 mei nog wel tegen elkaar in de competitie. Wie pakt uiteindelijk de titel in Spanje.