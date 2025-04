Berchem B beleeft sensationele slotspeeldag: "Dit is een wonder"

Berchem B is kampioen geworden na een sensationele slotspeeldag. De ploeg van coach Luc Stevenin won met 0-5 van Zwarte Leeuw B en profiteerde zo van een onverwachte nederlaag van Brasschaat in Wijnegem.

Het seizoen eindigde voor Berchem B in spanning. Coach Stevenin was blij met de onverwachte winst, vooral omdat Brasschaat niet had kunnen winnen in Wijnegem.

"Dit is een wonder", zei de coach in De Gazet van Antwerpen. "Ik had nooit durven dromen dat Brasschaat nog punten zou laten liggen, maar gelukkig voor ons heeft Wijnegem zijn sportieve plicht meer dan vervuld.”

Het seizoen van Berchem B zag er lange tijd goed uit. De ploeg stond maar liefst 25 speeldagen aan de leiding, maar de nederlagen tegen Oostmalle en Wuustwezel leken de titel in gevaar te brengen.

Verdiende kampioen

"Als je 25 speeldagen aan de leiding hebt gestaan, ben je de verdiende kampioen. Zo simpel is het", is Stevenin duidelijk.

De titel is binnen en de vreugde is dan ook groot bij Berchem. "Het zal een lang en stevig feestje worden", klinkt het bij Stevenin. "Het was tenslotte onze ambitie om kampioen te spelen."