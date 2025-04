Marc Overmars beseft héél goed dat Engelse topclubs op héél véél geld zitten: 'Dit prijskaartje heeft Antwerp op Senne Lammens geplakt'

Senne Lammens is aan zijn laatste weken bezig bij Antwerp FC. Het vertrek van de 22-jarige doelman lijkt een uitgemaakte zaak. Ook de bestemming staat zo goed als vast.

Senne Lammens gaat zijn uitstekend seizoen bij Antwerp FC verzilveren met een transfer. Het jeugdproduct van Club Brugge staat op een zicht van een droomtransfer.

Het Nieuwsblad heeft de bevestiging dat er concrete interesse is uit de Premier League. Meer zelfs: het zijn Engelse topclubs - en dus niet de meelopers - die Lammens in het tussenseizoen willen halen.

Géén meelopers

Op de geruchtenmolen draaien Manchester United en Arsenal FC al geruime tijd rondjes. De gesprekken tussen Antwerp en de geïnteresseerde clubs gaan bovendien de goede richting uit.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Lammens op 7,5 miljoen euro. Marc Overmars is echter niet van plan om aan soldenverkoop te doen voor de goalie.

Twintig miljoen euro

Ook de sportief directeur van The Great Old heeft gezien dat Chelsea FC twintig miljoen euro heeft betaald voor Mike Penders. Een bedrag in die grootorde is voor Antwerp dan ook bespreekbaar.