Wat deed Jonas De Roeck in de Planet Group Arena? En hoe hard wankelt de stoel van Danijel Milicevic? Zo zit de vork bij KAA Gent in de steel

Wankelt de stoel van Danijel Milicevic? De geruchtenmolen draait na het bezoek van Jonas De Roeck aan de Planet Group Arena. Al behoudt KAA Gent (voorlopig) het vertrouwen in de coach.

Jonas De Roeck was afgelopen zondag een opvallende aanwezige tijdens de wedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht. Het duurde dan ook niet lang vooraleer de geruchtenmolen enkele versnellingen hoger schakelde.

Het is uiteraard een feit dat De Roeck op zoek is naar een nieuwe uitdaging, terwijl De Buffalo's niet meteen hun sterkste reeks aan het neerzetten zijn onder Danijel Milicevic. De Roeck was echter als voetballiefhebber én ex-werknemer van Gent en Anderlecht aanwezig.

Is Danijel Milicevic volgend seizoen nog de coach van KAA Gent?

En dus niét als potentiële nieuwe coach van Gent. Sam Baro behoudt momenteel nog steeds het vertrouwen in Milicevic. Al kan zo'n relatie in de voetbalwereld natuurlijk héél snel keren.

Het is immers een feit dat Gent momenteel amper weet van welk hout pijlen te maken. En het is evenzeer een feit dat de (tactische) keuzes van Milicevic bij momenten de wenkbrauwen doen fronsen.

Individuele gesprekken

De voorbije week stonden er diverse individuele gesprekken op de planning tussen directie, management en spelers. De neuzen wijzen in dezelfde richting. Maar er zullen wél nog punten moeten gepakt worden in de nacompetitie…