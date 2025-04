Alles om voor te spelen? PSG vergeet zich helemaal te belonen, maar dwingt goede uitgangspositie af in de race naar München

Arsenal FC en PSG werkten vanavond de return van de eerste halve finale in de Champions League af. Na amper vier minuten voetballen stond de eindstand al op het bord.

Minuut vier. Kvicha Kvaratskhelia vindt Ousmane Dembélé voor doel. De Fransman mikt binnenkant paal, 0-1. Meteen de eindstand.

Arsenal FC slaagde er enkele weken geleden nog in om het moeiteloos te laten lijken tegen Real Madrid. Tegen een héél volwassen PSG was dit niet het geval.

Hinken op twee gedachten

Vooral in de slotfase hinkten The Gunners op twee gedachten. Moest Arsenal de Fransen op de eigen helft terugdrukken? Of riskeerde Arsenal op een counter te lopen en de return overbodig te maken?

Eén ding is zeker: PSG kreeg in de slotfase nog drie mogelijkheden - eentje moest er eigenlijk in - om zich met anderhalf been te verzekeren van een tripje naar München. Minuut vier bleef minuut vier.

Wie mag naar de finale in München?

Arsenal weet wat te doen in het Parc des Princes. The Gunners zullen moéten drukken. En PSG kan het geliefkoosde spelletje spelen. Wordt vervolgd.