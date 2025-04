Buffalo's in vrije val: Hein Vanhaezebrouck doet zeer pijnlijke vaststelling over KAA Gent

Voor KAA Gent is het een seizoenseinde om heel snel te vergeten. Met 1 op 18 zijn de Champions' Play-offs eigenlijk al mislukt, behoudens een groot mirakel. Hein Vanhaezebrouck ziet het allemaal gebeuren.

Na zes speeldagen in de Champions' Play-offs blijft KAA Gent achter met een trieste 3 op 18. De Buffalo's wonnen één keer op Antwerp, maar verloren alle andere wedstrijden, waarvan twee met forfaitscores.

Het loopt echt vierkant voor hen deze play-offs, dat is ondertussen wel duidelijk. Hein Vanhaezebrouck volgt zijn ex-club nog heel goed en doet een pijnlijke vaststelling.

"Het zegt genoeg dat Davy Roef de beste man bij KAA Gent was in de eerste seizoenshelft", opende hij volgens Het Nieuwsblad. "Nu krijg je de bevestiging van wat al lang de conclusie is."

"Gent heeft te weinig kwaliteit", is hij duidelijk. Een pijnlijke vaststelling, maar we kunnen hem geen ongelijk geven. "Zeker offensief. Dat is beneden niveau."

"Oké, in januari is er ingegrepen maar dat heeft voor mij niet veel veranderd. Dante Vanzeir vind ik ondermaats. Ik vind niet dat hij veel toevoegt", besluit hij.