Club Brugge wil tussen de 10 en 15 miljoen: basisspeler staat op het punt te vertrekken naar thuisland, maar ook Saoedi-Arabië lonkt

Club Brugge lijkt komende zomer afscheid te moeten nemen van Ferran Jutglà. De Spaanse aanvaller, die in 2022 werd overgenomen van FC Barcelona, heeft nog maar één jaar contract en er zijn voorlopig geen gesprekken over een verlenging. Een transfer zit in de pijplijn.

Terwijl met andere spelers zoals Kyriani Sabbe wél gesprekken liepen over een contractverlenging, bleef het rond Jutglà opvallend stil. Club Brugge dreigt op deze manier zijn Spaanse spits zonder al te veel slag of stoot te verliezen. Blauw-zwart mikt op een nieuwe spits en heeft met Nilsson en Vermant nog twee aanvallers onder contract liggen. Met een transfer van Jutgla kunnen ze een nieuwe aanvalsleider bekostigen.

Jutglà was deze winter al in beeld bij onder meer Sevilla, en volgens verschillende bronnen stond hij open voor een transfer. Uiteindelijk bleef hij bij Club, waar zijn rol in de tweede seizoenshelft weer belangrijker werd. Toch blijft de interesse vanuit Spanje overeind.

Spaanse clubs worden concreet

Clubs als Girona, Villarreal, Sevilla en Real Sociedad volgen zijn situatie op de voet. Vooral Sevilla en Villarreal zouden concreet willen doorpakken, al zijn er ook daar obstakels. Zo kampt Sevilla met een beperkt salariskader en wacht Real Sociedad eerst op een mogelijke verkoop van Takefusa Kubo.

Jutglà, ooit nog kort doorgebroken bij FC Barcelona onder Xavi, staat in Spanje nog steeds bekend als een aanvaller met neus voor goals. Bij Club Brugge zit hij dit seizoen aan 13 doelpunten en 6 assists. Met die cijfers op zijn cv wekt hij natuurlijk interesse.

Girona, dat zich opmaakt voor Europees voetbal, lijkt ook een degelijke optie. De Catalaanse club wil zijn selectie verbreden en ziet in Jutglà een profiel dat bij hun dynamisch aanvalsspel past. Ook zijn verleden bij Espanyol maakt hem een bekende naam in de regio.

Ook interesse uit Saoedi-Arabië

Club Brugge zou bereid zijn te verkopen voor een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen euro. Daarbij loert echter ook het gevaar van de Saoedische competitie. Volgens bronnen heeft Jutglà al persoonlijke aanbiedingen gekregen uit het Midden-Oosten — financieel veel aantrekkelijker dan wat de Spaanse clubs kunnen bieden.

Toch lijkt een terugkeer naar Spanje voor Jutglà aantrekkelijker. Hij voelt zich naar verluidt "verveeld" in België en zou zelf zin hebben in een nieuwe uitdaging. Dat maakt een zomerse transfer des te realistischer.

Voor Club Brugge wordt het dus kiezen: Jutglà deze zomer verkopen, of risico lopen om hem volgend jaar voor niets te verliezen. Eén ding is zeker: als er niets verandert, is het einde van het verhaal Jutglà in Jan Breydel niet veraf meer.