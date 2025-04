Eén Anderlecht-speler staat "niet normaal" op scherp voor bekerfinale: niemand is er meer gebrand op

De kapitein duldt geen concentratieverlies meer. Colin Coosemans heeft de afgelopen weken de kleedkamer op hun plichten gewezen. Dat deed hij de voorbije jaren ook, maar als je na zoveel jaar bankzitten ineens meer autoriteit hebt als kapitein en sterkhouder luistert iedereen wel.

Iedereen kreeg de voorbije jaren telkens te horen hoe belangrijk Coosemans wel was in de groep van Anderlecht, zelfs als derde keeper. In zijn eerste seizoen als basisspeler kreeg hij na het uitvallen van Jan Vertonghen dan ook de kapiteinsband.

Coosemans boos

Voor velen is dat een stukje stof, voor Coosemans niet. Hij neemt de extra verantwoordelijkheid die erbij komt heel serieus op. Na de drie nederlagen in het begin van de Champions' Play-offs is hij dan ook eens uit zijn krammen geschoten. En dat maakt indruk, want meestal legt hij het allemaal rustig uit.

"Hij staat niet normaal op scherp", horen we uit Neerpede komen. Logisch, want Coosemans heef nog niets gewonnen. Ook hij hunkert naar die eerste prijs. Zondag kan voor Coosemans dé ultieme bekroning volgen op een onverwacht topseizoen.

De doelman van Anderlecht stond jarenlang in de schaduw zonder één officiële minuut te keepen voor paars-wit. Maar dit seizoen greep hij zijn kans en groeide hij uit tot de beste en meest regelmatige speler van de Brusselaars.

In een selectie vol jonge talenten en wisselvallige prestaties, bleek hij een zeldzaam stabiel baken. Zowel in de reguliere competitie als in de play-offs hield hij Anderlecht op cruciale momenten recht.

Jari De Busser achterna?

Met inmiddels 17 clean sheets dit seizoen nadert Coosemans zelfs de statistieken van het kampioenenjaar 2016-2017, toen Frank Boeckx als invallersdoelman tot 18 wedstrijden zonder tegendoelpunt kwam. Coosemans en zijn verdediging wisten in de laatste drie wedstrijden opnieuw telkens de nul te houden — iets wat dit seizoen eerder maar één keer lukte. Ook toen was dat tijdens een sterke reeks onder David Hubert. Het is geen toeval dat net in deze slotfase van het seizoen de defensieve stabiliteit terugkeert.

Zondag wacht Club Brugge in de bekerfinale. Een wedstrijd waarin één moment het verschil kan maken. In Nederland werd Jari De Busser recent nog de held van de bekerfinale voor Go Ahead Eagles tegen AZ. Ook daar dacht niemand dat Go Ahead Eagles een kans maakte. Maar één doelman dacht daar anders over.

Voor de 32-jarige Coosemans, die eerder bij onder meer Club Brugge, Waasland-Beveren en KV Mechelen speelde, zou een bekerwinst niet alleen zijn eerste prijs ooit betekenen, maar ook een sportieve revanche op jaren van wachten en trainen zonder perspectief.

Mocht Anderlecht winnen, dan is de beker uiteraard een collectieve trofee. Maar voor Coosemans wordt het veel meer dan dat: het sluitstuk van een persoonlijk verhaal vol geduld, doorzettingsvermogen en — dit seizoen — absolute klasse.