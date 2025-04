Geraakt Hans Vanaken fit voor KAA Gent en de bekerfinale? Club Brugge krijgt duidelijkheid

Club Brugge staat voor een zeer drukke week met de match tegen KAA Gent en nadien de bekerfinale tegen Anderlecht. Kan blauw-zwart rekenen op kapitein Hans Vanaken, die tijdens de wedstrijd tegen Union vroegtijdig naar de kant moest?

Club Brugge kwam afgelopen weekend niet verder dan 0-0 tegen Union SG. Voor het eerst in lange tijd scoorde blauw-zwart niet, én moest kapitein Hans Vanaken nog eens vroegtijdig naar de kant.

Hij had last van de enkel en vroeg zelf om een wissel. De alarmbellen gingen meteen af, want Club staat voor een zeer belangrijke week met een nieuwe Slag om Vlaanderen en de bekerfinale.

Er werd gevreesd dat Club zijn kapitein zou moeten missen voor deze belangrijke wedstrijden, maar nu is er goed nieuws voor Vanaken. Het Nieuwsblad meldt dat hij gewoon fit zal zijn voor de match tegen KAA Gent en de bekerfinale tegen Anderlecht.

Hij trainde dinsdag nog binnen, maar de hinder die hij ondervond was beperkt. Vanaken zal dus gewoon weer van de partij zijn op donderdag.

Simon Mignolet blijft wel een twijfelachtig. Zijn situatie wordt dag per dag bekeken. Hij stond afgelopen weekend ook al niet tussen de palen omdat hij nog last had na een botsing met Promise David.