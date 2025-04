Ondanks groot succes zet SK Roeselare trainer toch aan de deur, topfavoriet staat klaar om het roer over te nemen

Dieter Lauwers leidde SK Roeselare in anderhalf jaar tijd van derde naar eerste nationale, maar moet de club nu verlaten. Hoewel hij zijn sportieve doel behaalde met een tweede promotie op rij, waren er intern spanningen.

SK Roeselare kondigde het vertrek van Lauwers amper een dag na de laatste wedstrijd van het seizoen aan. Officieel is het vertrek in onderling overleg, maar al langer gingen er geruchten dat de relatie tussen club en trainer moeizaam verliep.

Een incident tijdens de match tegen Harelbeke droeg bij aan de spanningen. Speler Alessio Staelens gooide bij zijn vervanging een fles weg, die een ploegmaat raakte. Trainer Lauwers reageerde fel en besloot Staelens niet meer op te stellen. Achteraf gaf hij toe dat het tussen hen niet klikte.

Binnen de club was er ook kritiek op de communicatie van de trainer. Volgens voorzitter Alexander Verduyn was dat een van de redenen voor het vertrek. "De visie op sportief vlak liep gewoon niet meer gelijk", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Een gebrek aan communicatie was ook een probleem."

De spelersgroep was op de hoogte dat er iets speelde. Zij vernamen het ontslag via de Facebook-pagina van de club.

SK Roeselare wil snel een opvolger aanduiden. De topfavoriet om Lauwers op te volgen is Lieven Gevaert, de huidige coach van SC Dikkelvenne.