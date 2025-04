Schrik om niets? Georges Leekens geeft zijn duidelijke mening over de spitsen van Club Brugge

Club Brugge scoorde voor het eerst in 33 wedstrijden niet. Meteen werd er naar de spitsen gekeken, maar Georges Leekens vindt dat onterecht: "Er is helemaal geen probleem."

Club Brugge wist voor het eerst in 33 wedstrijden niet te scoren. Het bleef op 0-0 steken in het Dudenpark. Dan wordt er meteen naar de spitsen gekeken, die al een heel seizoen onder het vergrootglas liggen.

Georges Leekens is van mening dat blauw-zwart zich gewoon geen zorgen moet maken. "Club Brugge heeft wel degelijk goede spitsen met Jutgla, Vermant en Nilsson", stelt hij bij Het Nieuwsblad.

Bij Club valt op dat iedere speler kan scoren, niet alleen de spitsen. En net dat is iets wat bij andere ploegen vaak ontbreekt. Het kan dus een kwaliteit zijn, geen gebrek.

"Natuurlijk denk je weleens: ‘hadden wij maar zo’n spits als Dolberg’, maar je mag ploegen en spitsen niet vergelijken. Als Club Brugge een Dolberg of een Tolu had, hadden anderen misschien minder gescoord", gaat Leekens verder.

Zijn belangrijkste boodschap is dat Club zich gewoon geen zorgen moet maken voorin. "Er is geen probleem. Niet met de spitsen, niet met de efficiëntie. Club draait een goed seizoen hè, in de competitie, in de Champions League en in de beker."