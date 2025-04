Voormalig bondscoach Georges Leekens is zeer duidelijk over titelstrijd en waarschuwt Club Brugge al even

Het worden nog erg spannende weken in de Jupiler Pro League. KRC Genk, Club Brugge en Union SG doen nog allemaal mee voor de landstitel.

De titelstrijd ligt nog steeds volledig open en de kans is zelfs groot dat we pas na de laatste speeldag weten wie kampioen is. Club Brugge pakte 1 op 6 in het tweeluik tegen Union SG.

Niet iets waar ze bij Club op gerekend hadden. Union is de ploeg in vorm en staat ook eerste in het klassement met 44 punten. Club volgt met een punt minder en KRC Genk telt er 41.

Georges Leekens ziet dat Club en Union SG nog evenveel kans maken om landskampioen te worden. "Wie kan het beste om met de druk? Hoeveel punten verlies je tegen ploegen waar je normaal niet van verliest?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Kijk naar Genk, met die één op zes tegen Antwerp. Daar zal het om gaan. Dan lijkt het alsof Club toch iets beter zal zijn. Maar het zal opletten geblazen zijn tegen AA Gent", waarschuwt hij blauw-zwart.

"Veel minder dan twaalf op twaalf zal het de resterende vier matchen niet moeten zijn. Niet te veel naar anderen kijken en geen schrik hebben. Twijfel is onnodig, zeker als het over de spitsen gaat", besluit de voormalige bondscoach.