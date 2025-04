"Wij zouden niet zo rustig kunnen blijven": Extra Time ziet dat KRC Genk benadeeld wordt in de play-offs

KRC Genk mag zich benadeeld voelen door de arbitrage deze play-offs. Bij Extra Time was het een gespreksonderwerp.

KRC Genk heeft het de laatste tijd moeilijk. Het verwachte spelniveau wordt niet gehaald, maar verder hebben de Limburgers ook reden genoeg om te klagen over de arbitrage.

Alleen gebeurt dit niet. Coach Thorsten Fink stuurde voor de play-offs een brief de wereld in, waarbij hij opriep tot respect voor de scheidsrechters. Tegen Antwerp ging de arbitrage flagrant de fout in, door een overduidelijk strafschop niet toe te kennen.

Volgens Filip Joos is er geen verband tussen de brief en het feit dat de arbitrage hen écht niet meezit. "Dat zou ik ook niet zeggen als Genk de penalty's had gekregen. Daar geloof ik echt niet in. Dit gebeurt niet omdat Fink een menselijke brief heeft geschreven. Want dat wordt nu heel vaak aan elkaar gelinkt", zei hij bij Extra Time.

Peter Vandenbempt wou er ook nog wat over kwijt. "Maar na verloop van tijd kan je wel de indruk krijgen dat het je steeds weer overkomt als je er telkens hoffelijk en kalm op reageert. En dat wie moord en brand schreeuwt, de volgende keer het voordeel krijgt."

Fink blijft er in de media in ieder geval heel rustig onder, ook al kan de niet gegeven strafschop hen mogelijk nog héél duur komen te staan. "Dat zal niet blijven duren", zegt Wesley Sonck nog. "Op een bepaald moment denk je dat het genoeg geweest is. Wij zouden niet zo rustig kunnen blijven."