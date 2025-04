Besnik Hasi en Yari Verchaeren beseffen één ding in 'week van de waarheid'

Voor RSC Anderlecht zitten we in de week van de waarheid. Tegen Antwerp kunnen ze de vierde plaats zo goed als vastleggen, tegen Club Brugge de Beker van België winnen. Het wordt dus een belangrijke week.

Een belangrijke week voor RSC Anderlecht, dat wordt het sowieso. Yari Verschaeren snapt dat er nog werkpunten zijn, maar hij kijkt ook hoopvol naar de toekomst.

Foutjes moeten eruit

“De foutjes moeten er wel uit, want anders verliezen we nog punten in Gent en dan zijn we nog nergens. Alles doen we samen, die foutjes kunnen gebeuren”, aldus Verschaeren daarover.

“We hebben nu zes wedstrijden gespeeld, dus het is moeilijk om al een analyse te maken. We komen stap voor stap iets dichter bij hoe de coach wil spelen. Zolang het elke match beter gaat, is het voor mij goed. Ik kan de bal meer krijgen, nu ik een iets andere rol speel.”

Meenemen naar bekerfinale

Ook Besnik Hasi beseft dat Anderlecht voor een belangrijke week staat: “We brachten Gent tot drie-vier keer zelf in de wedstrijd door fouten van onze kant. Misschien willen ze zich een beetje te veel bewijzen.”

“We nemen dat mee. We moeten die fouten eruit krijgen tegen de bekerfinale, want dan zal het niet mogen”, aldus de coach van RSC Anderlecht.