"Dat gaan wij niet meer doen": Dimitri De Condé trekt een duidelijke lijn

Dat de Belgische arbitrage voor verbetering vatbaar is, daar twijfelt niemand aan. Dat ondervond KRC Genk ook afgelopen weekend tegen Royal Antwerp FC.

Thorsten Fink schreef voor de start van de play-offs een open brief waarin hij steun vroeg voor de scheidsrechters. Over zijn bedoelingen werd toen getwijfeld.

Volgens Head of Football Dimitri De Condé, die vooraf niet op de hoogte was dat zijn trainer die brief schreef, is dit Fink ten voeten uit.

“Heel puur en oprecht. Dat komt echt van diep in hem”, vertelt De Condé aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben net 50 jaar geworden en die man heeft mij geleerd wat er mogelijk is als je een positieve mindset hebt.”

Veel zin om kritiek te uiten op de scheidsrechters heeft De Condé niet meer en daar zit één voorval voor een groot deel tussen. “Ik ben vorig jaar hard aangepakt na mijn akkefietje met Jan Vertonghen. Dat was heel heftig. Mijn enige conclusie toen was: dit ga ik nooit meer doen.”

En dat geldt ook voor de club. Iedereen weet dat ze benadeeld werden in de laatste match tegen Antwerp. “Ik denk dat er nog clubs hun twijfels uiten, maar wij gaan niet meer met statements afkomen”, is De Condé duidelijk.