Toby Alderweireld op première Bart De Pauw: ook Marc Coucke was van de partij en geeft zijn ongezouten mening

Bart De Pauw palmde dinsdagavond de Stadsschouwburg in Antwerpen in. Dat deed hij met de première van zijn show 'Het uur van de olifant'.

Heel wat mooi volk op de rode loper van de eerste show van Bart De Pauw. Onder hen ook Toby Alderweireld en Marc Coucke uit de wereld van het voetbal. Die laatste deed achteraf zijn verhaal.

De eigenaar van RSC Anderlecht was naar eigen zeggen verrast door het niveau van de humor van De Pauw. “Hij zoekt soms de randjes op. Iedereen mag er het zijne van vinden, maar ik vond het ongelofelijk”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Dit na zeven jaar, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Daar heb ik maar één woord voor: talent. Het is beter dan dat ik in mijn beste versie dacht.”

Coucke had niet verwacht dat De Pauw alles zou benoemen, enkel dat hij met zichzelf zou lachen. “Dat is een keuze, maar zoals hij op het einde zelf zei: de enige manier om de olifant uit de kamer te krijgen is dat de olifant naar de schildpad luistert.”

Coucke genoot ook van de filmpjes die De Pauw maakte. Hij is dan ook overtuigd dat als je De Pauw een televisieprogramma laat maken iedereen opnieuw zal kijken. “De tv-zenders gaan naar elkaar kijken, maar wie durft toe te happen, zal het hebben.”