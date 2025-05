📷 Beerschot kijkt al uit naar volgend seizoen en verwelkomt twee nieuwe talenten in de selectie

Beerschot is al zeker van de degradatie. Toch is de Antwerpse club volop bezig aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League.

Zo hebben jeugdproducten Xander Joosen en Milan Govaers hun eerste profcontract ondertekend bij de Ratten. Beide spelers hebben een overeenkomst van twee seizoenen getekend en zullen vanaf de voorbereiding zich aansluiten bij de A-kern.

Xander Joosen, een 18-jarige middenvelder uit Ekeren, is al sinds de U12 onderdeel van de Beerschot-academie. De technisch begaafde speler doorliep verschillende jeugdreeksen en speelde het afgelopen seizoen voornamelijk bij de U23.

Milan Govaers, 21 jaar oud, keert na enkele omzwervingen terug naar Beerschot. De verdediger uit Mortsel begon zijn voetbalcarrière bij de club en vervolgde zijn ontwikkeling bij Anderlecht, PSV en Oostende. In 2023 vertrok hij naar Tsjechië voor een avontuur bij FC Slovan Liberec. Nu keert hij dus terug naar het Kiel.

Joosen en Govaers kijken uit naar Kiels avontuur

Xander Joosen is op de clubwebsite zichtbaar blij met de stap die hij maakt. “Als kind droomde ik er al van om op het Kiel te mogen spelen. Het is fantastisch om die droom werkelijkheid te zien worden. Ik ben alle jeugdtrainers enorm dankbaar voor hun begeleiding."

Ook Milan Govaers is enthousiast over zijn terugkeer naar Beerschot. “Na enkele avonturen voelde het goed om vorig seizoen terug op het Kiel te arriveren. Beerschot is altijd mijn thuis geweest."