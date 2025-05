"Die moordenaarsblik, dat is hém toch?": Filip Joos & co vol lof voor sterkhouder in Belgisch titeldebat



Foto: © Photonews

Word fan van Union SG! 292 Kevin Mac Allister speelde ook tegen Club Brugge alweer twee prima wedstrijden. En zo is de verdediger van Union SG steeds belangrijker aan het worden voor zijn team. Met dank ook aan een ongeziene grinta. De 27-jarige Argentijnse centrale verdediger is bezig aan een geweldig seizoen bij Union SG. Steeds meer toont hij zich als dé man achterin die voor belangrijke punten kan zorgen en zo misschien een kampioenenmaker kan zijn. Belangrijk in titeldebat? Filip Joos diepte in Extra Time een foto op van de familie Mac Allister met Diego Maradona: “Kevin staat volgens mij links op deze foto. Die moordenaarsblik, dat is hém toch? Neen, niets dan bewondering voor hoe hij Union SG symboliseert. Die fighting spirit is enorm.” Tien minuten voor het einde van de match tegen Club Brugge moest hij gewisseld worden, want Kevin Mac Allister botste tegen de knie van een ploegmaat en moest in het stadion al gehecht worden aan de neus. Dna van een Argentijn Mogelijk heeft hij een hersenschudding, maar zeker een gebroken neus. “Komende wedstrijd zal hij wel spelen met een masker”, aldus Wesley Sonck. “Het zit in het bloed.” “Ik heb al van topscouts gehoord dat ze liefst een Argentijn nemen als ze twijfelen over twee verschillende spelers. Net omdat het in het dna zit.”



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur