Een extra stimulans om strijd om het behoud tot een goed einde te brengen: Cercle Brugge zet belangrijke speler in de bloemetjes

Cercle Brugge zet één van zijn spelers in de bloemetjes. Het kan voor hem alleen maar als extra stimulans dienen om ook in de laatste matchen van de Relegation Play-offs belangrijk te zijn.

Bij Cercle Brugge maken ze bekend dat Lucas Perrin verkozen is tot beste speler uit de maand april. Het is niet moeilijk om te zien hoe de Franse verdediger zijn stempel heeft gedrukt de voorbije maanden. Hij deed niet enkel defensief zijn werk maar was ook met doelpunten van enorme waarde bij de twee zeges die groen-zwart een goede uitgangspositie bezorgden.

Het had er op twee speeldagen van het einde van de play-offs veel slechter kunnen uitzien, als Cercle Brugge begin vorige maand zijn tanden had stukgebeten tegen Beerschot. Het zag er naar uit dat het zo zou zijn, tot Perrin zich vrijliep op een hoekschop en in de 95ste minuut de 2-1 in doel dook. Hierdoor slaakte heel Cercle een zucht van opluchting.

Perrin zette Cercle op weg naar winst tegen STVV

De nederlaag op het veld van STVV was een opdoffer voor de Vereniging, maar in het eigen Jan Breydelstadion kon er revanche genomen worden. Het was Lucas Perrin die deze keer zijn ploeg op weg zette met het openingsdoelpunt. Toen de bal aan de tweede paal belandde, reageerde hij het meest alert om de 1-0 binnen te duwen.

Lucas Perrin is jullie Golden Player of the Month april. 👊



Félicitations, Lucas! pic.twitter.com/ons0MjRmLH — Cercle Brugge (@cercleofficial) May 1, 2025

Cercle zou uiteindelijk met 3-1 winnen van de Kanaries, om zo de koppositie opnieuw te pakken in de Relegation Play-offs, met nog twee speeldagen te gaan. De kers op de taart moet in de maand mei volgen, met komende zaterdag nog een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk en de week daarna een verplaatsing naar Het Kiel voor de boeg.

Cercle altijd gered bij 6 op 6

Als Cercle een 6 op 6 pakt egen Kortrijk en Beerschot, blijft het altijd in de Jupiler Pro League. In het slechtste geval moet het nog een barrage spelen tegen een tweedeklasser. De achterstand van STVV bedraagt twee punten.