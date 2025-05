Eerste zomerversterking op komst voor de Buffalo's? KAA Gent richt zijn pijlen op 17-jarige aanvaller uit de Challenger Pro League

Ondanks dat KAA Gent volop bezig is in de Champions' Play-offs kijkt het al uit naar volgend seizoen. Zo zouden ze in Gent hun ogen gericht hebben op een 17-jarige aanvaller van Seraing.

De zomer belooft druk te worden bij RFC Seraing. Na het vertrek van Sacha Marloye naar Club NXT, zal nog een groot talent de club verlaten tijdens de zomermercato. Volgens onze informatie staat Simon Buggea, een 17-jarige aanvaller die dit seizoen zijn kans kreeg onder coach Mbaye Leye, op het punt om zich bij KAA Gent aan te sluiten. Zijn transferwaarde wordt geschat op 400.000 euro. Deze overgang is een mooie vangst voor de Buffalo’s. Buggea, een veelbelovende international van de U19, werd gevolgd door verschillende Belgische en buitenlandse clubs, waaronder Dender, Club Brugge, Anderlecht, FC Metz, Strasbourg en het Duitse Nürnberg. Door een knieblessure, waarbij een stukje meniscus werd verwijderd, heeft de jonge spits de laatste twee wedstrijden van het seizoen gemist en is hij momenteel aan het revalideren. Toch speelde hij ruim 14 wedstrijden dit seizoen voor Seraing en wist daarin twee keer te scoren. Omdat zijn contract bij Seraing afloopt, zal Simon Buggea, die volgende week 18 wordt, gratis naar KAA Gent verhuizen. Een mooie aanwinst alvast voor KAA Gent.