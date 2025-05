Hoe lang duurt het voordat Rode Duivel vertrekt bij Italiaanse topclub? Aanvaller traint apart ondanks verbluffend contract

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Divock Origi zit nog steeds op een zijspoor bij AC Milan. Zijn contract loop nog tot 2026 in Milaan.

Het lijkt een eeuwigheid geleden dat Divock Origi het gelukssymbool was van een van de meest memorabele Liverpool-teams onder Jurgen Klopp. De Belgische aanvaller heeft die speciale band met de club en de fans echter niet kunnen doortrekken bij AC Milan, waar zijn avontuur nooit echt van de grond is gekomen.

De laatste keer dat Origi in de basis stond bij de Rossoneri was in mei 2023, inmiddels twee jaar geleden. Sindsdien volgde een weinig geslaagde uitleenbeurt aan Nottingham Forest, waarna hij terugkeerde naar de Milanese malaise.

Vrije val van Origi

De terugkeer van Zlatan Ibrahimovic naar de top van de club heeft zijn situatie niet verbeterd. Zlatan heeft niet verborgen dat hij geen genade zal tonen aan de ongewensten, maar Origi klampt zich vast aan zijn vier miljoen euro per jaar contract.

De voormalige Rode Duivel was niet blij om te trainen bij de U23 en heeft daarom gekozen om alleen te trainen, in een sportcentrum in de regio Florence. Volgens de Gazzetta dello Sport heeft dit ertoe geleid dat AC Milan zijn toegang tot Milanello heeft ingetrokken.

Divock Origi is dan ook niet meer welkom op het trainingscentrum van Milan. Op 30-jarige leeftijd, bevindt Origi zoon zich in een bijzonder lastige situatie. Zal hij deze zomer de Italiaanse topclub verlaten?