Analist is helemaal weg van jonge Beerschot-doelman, maar heeft als ervaringsdeskundige wel een héél duidelijke boodschap voor de club

Emile Doucouré maakte vorige week zijn officieel debuut als doelman bij Beerschot. De amper 17-jarige keeper hield meteen de nul tegen KV Kortrijk. Een uitzonderlijk moment, volgens ex-doelman en analist Frank Boeckx.

Doucouré is een jeugdproduct van Beerschot en stond al langer te boek als een groot talent. “Ja, ik kende hem al zeker”, zegt Frank Boeckx in De Gazet van Antwerpen. “Ik zei zelfs al in de podcast 90 Minutes dat het jammer was dat hij zijn kans nog niet kreeg.”

Volgens Boeckx was het voor Doucouré moeilijk om zich rustig klaar te stomen. Beerschot heeft geen beloftenteam in 1B. “Daardoor werd hij eigenlijk in 1A voor de leeuwen gegooid. Maar goed, het kalf was natuurlijk toch al verdronken op het Kiel.”

Met zijn 17 jaar en 155 dagen behoort Doucouré tot de jongste doelmannen die ooit voor Beerschot debuteerden. Toch verwacht Boeckx geen mirakels van de jonge doelman.

“Ik denk niet dat hij volgend seizoen al de vaste eerste doelman zal zijn. Maar als het juiste moment zich voordoet, moet je hem als club toch al wel eens durven testen.”

Talent alleen is niet genoeg

Tot slot benadrukt Boeckx dat talent alleen niet genoeg is. “Er moet gewoon een goed plan zijn voor hem bij Beerschot. Jongens als Doucouré moeten nu vooral evolueren van het maken van foutjes naar het bereiken van een constant niveau. Dan ben je als jonge doelman op de goede weg.”