Het geloof bij Adriano Bertaccini en STVV is groot: "We hebben het helemaal in eigen handen!"

Met twee doelpunten kroonde Adriano Bertaccini zich tot matchwinnaar bij STVV. De aanvaller wil absoluut de wedstrijd tegen KV Kortrijk winnen om zo het behoud veilig te stellen. In de barragematchen heeft hij niet veel zin.

Adriano Bertaccini was enorm belangrijk voor STVV. De aanvaller slaagde erin om beide doelpunten te maken voor de Limburgers in de belangrijke wedstrijd tegen Beerschot. STVV pakt levensbelangrijke driepunter tegen Beerschot en veroordeelt KV Kortrijk tot degradatie

Bertaccini de matchwinnaar

Dit zorgde natuurlijk voor een enorme blije Bertaccini tegenover Sporza. "We hebben de goesting getoond die we vandaag moesten tonen. Het is meer dan verdiend. We hebben heel goed gespeeld. We hadden misschien die penalty kunnen vermijden om meer bevrijd te zijn op het einde, maar goed. Het belangrijkste zijn de drie punten."



Met zijn twee doelpunten heeft hij een voet in de helft van de doelpunten van STVV dit seizoen. Een uitzonderlijk aantal van de aanvaller die er zelf door verrast is. "Dat wist ik niet. Je mag mij Mister 50% noemen, maar ik geef mij gewoon altijd volledig. Ik wil altijd de beste zijn in wat ik doe, zo simpel is het."

Do or die tegen KV Kortrijk

STVV heeft nu alles zelf in handen om zeker te zijn van het behoud in de Jupiler Pro League. Ze staan één punt voor op Cercle Brugge en moeten volgend weekend op bezoek bij het reeds gedegradeerde KV Kortrijk.



"We kunnen nu zeggen dat we sowieso gered zijn als we winnen. Nu gaan we naar Kortrijk, een ploeg die al weet dat ze zakt. Met dit vertrouwen gaan we alles geven. We hebben het helemaal in eigen handen. Ik verwacht dat ze het ons moeilijk gaan maken. Ze gaan niet zomaar een ploeg laten winnen bij hen thuis. We moeten die match serieus nemen. Ik heb geen zin om te stressen in de barragematchen", sloot Bertacinni af.