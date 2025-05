STVV pakt levensbelangrijke driepunter tegen Beerschot en veroordeelt KV Kortrijk tot degradatie

Een zucht van opluchting raast door Stayen. Dankzij deze driepunter springt STVV naar de kop van de Relegation Play-off. KV Kortrijk is echter het kind van de rekening. Zij zijn nu zeker van degradatie naar de Challenger Pro League.

Veel stond er op het spel in het duel tussen STVV en Beerschot. De Limburgers konden namelijk mits winst KV Kortrijk tot degradatie veroordelen en zelf over Cercle Brugge springen naar de kop van de Regelation Play-offs. Beerschot was al een tijdje veroordeeld tot een verblijf in de Challenger Pro League.

Dominantie van STVV

STVV was baas in de beginfase van de partij. Zowel Lapoussin als Bertaccini zagen hun schot ver over gaan. Beerschot kon hier weinig tegenover plaatsen in de beginfase en moesten het spel ondergaan. Stelselmatig kregen de bezoekers de wedstrijd onder controle en konden het balbezit meer hun richting uitkrijgen, maar tot kansen kwamen de bezoekers niet.

De Limburgers verlaagden het tempo en dit kwam de wedstrijd niet ten goede. Het was wachten op de genialiteit van Lapoussin voor we een nieuwe kans kregen. Hij keek en voorzag Patris van een prima voorzet, maar deze kon zijn voet juist niet tegen de bal plaatsen. Zo ging de bal voorlangs en was het nog wachten voor STVV op het doelpunt van de verlossing.

Bertaccini is de verlosser van STVV!

Een goede aanval van STVV en Vanwesemael schoot naar doel, maar na deze belandde niet tussen de palen. De bal kwam bij Bertaccini en deze twijfelde niet. De topschutter van STVV schoot de bal staalhard voorbij doelman Doucouré van Beerschot. Zo schoot hij de thuisploeg naar de kop van Relegation Play-off en veroordeelde hij KV Kortrijk tot degradatie.

Ettelijke minuten later was Bertaccini daar wederom. De aanvaller van STVV zette zich goed door en doelman Doucouré ging in de fout. Bertaccini kon echter niet profiteren. Zo ging de thuisploeg met een voorsprong de rust in.

Gezapig begin van de tweede helft en ineens was er vuur

Er viel weinig te beleven in de beginfase van de tweede helft. STVV leek tevreden met de kleine voorsprong en bij Beerschot vonden ze geen oplossing om daar iets tegenover te zetten. Het bleef wel uitkijken want met één diepe pas stond Al-Sahafi voor doel. Hij kon echter de bal niet goed controleren met de borst en doelman Kokubo had de bal klemvast.

Patris was al de hele wedstrijd één van de sterkhouders bij STVV. Het was dan ook hij die met een prima voorzet Bertaccini lanceerde. De aanvaller kon met een mooie tik Vanwesemael bedienen, maar zijn schot botste op Doucouré.

Bertaccini met zijn 20ste doelpunt van het seizoen

Het duo Patris-Bertaccini was wederom levensbelangrijk voor STVV. De verdediger zet de topscoorder goed op weg naar doel. Bertaccini omspeelde Doucouré en kon zo met de links de bal deponeren in een leeg doel.

De vreugde en opluchting was op het gezicht van Bertaccini te lezen. De aanvaller schoot zo zijn 20ste doelpunt van het seizoen tegen de netten. Hij zette zich zo naast Tolu in de topschutterstand van de Jupiler Pro League.

Het was nog even bibberen voor STVV want Beerschot kwam terug via een strafschop van Cagro. Ferrari vergat het in het slot nog af te maken voor de thuisploeg, maar de levensbelangrijke driepunter werd thuisgehouden.

KV Kortrijk is het kind van de rekening

Een gouden overwinning en een pijnlijke zaak voor KV Kortrijk. STVV springt na deze overwinning naar de kop in de Relegation Play-off. Ze zijn alvast zeker van minstens een barragewedstrijd om in de Jupiler Pro League te blijven. Bij winst tegen KV Kortrijk volgende week zijn ze zeker van het behoud.

Dit KV Kortrijk is echter het kind van de rekening van deze winst van STVV. Na 17 jaar degraderen de West-Vlamingen naar de Challenger Pro League. Het doek is gevallen voor de Kortrijkzanen.