Vincent Kompany kan de champagne dan toch laten knallen: het zal wel niet helemaal gegaan zijn zoals hij gewild had

Vincent Kompany en zijn spelers mogen de champagne alsnog laten ontkurken. Dankzij een halve uitschuiver van concurrent Leverkusen is Bayern München kampioen.

Sinds zijn aanstelling als trainer bij Bayern München is hem één ding goed ingeprent: enkel kampioen worden volstaat. Mooi van Vincent Kompany dat hij het dan ook heeft klaargespeeld. De volgende landstitel voor Bayern München hangt al eventjes in de lucht. Bayern had er zaterdag zelf voor kunnen zorgen, maar slikte in de 94ste minuut nog de 3-3 in Leipzig.

Het was dan nog uitkijken wat eerste achtervolger Bayer Leverkusen zou doen. Leverkusen had een dag later een lastige verplaatsing naar Freiburg voor de boeg. Ex-Antwerpspeler Eggestein maakte op slag van rust het openingsdoelpunt. Na een onwngoal van Hincapié kort na de pauze zag het er nog een stukje slechter uit voor Leverkusen.

Kompany heeft zijn doel bereikt

Sterkhouder Florian Wirtz milderde nog wel en Tah maakte er zelfs nog 2-2 van in extra tijd. Er was geen tijd meer om er nog een zege van te maken, wat meteen betekent dat Bayern kampioen is. Benieuwd wat dat nu zou losmaken bij Vincent Kompany. Hij heeft zijn grote doel bereikt en mag daar zeker en vast trots op zijn. Wellicht had hij die titel wel zelf op het veld gevierd.

In aanloop naar het weekend werd hem enkele keren gevraagd wat het zou betekenen om als trainer kampioen te worden. Hij verwees toen telkens naar de titel die hij met Burnley pakte in The Championship. Het winnen van de Bundesliga is nog een trapje hoger, maar hij zou dan waarschijnlijk wel verwacht hebben dat dit gepaard ging met uitgelaten taferelen op het terrein.

Bayern mag nog wat organiseren

Bayern München kennende zullen ze heus nog wel iets organiseren om dit stevig te vieren. De titel is in elk geval binnen.